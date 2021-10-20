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В облдуме рассмотрены изменения в региональное законодательство о туризме

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Вчера на заседании комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи рассмотрены изменения в областной закон «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области».

Со слов Виктории Бородянской, председателя комитета по туризму области, изменения вносятся по двум трекам.

Во-первых, с 1 января 2022 года приоритетные направления развития туризма, на которые распространяется реализация мер по их поддержке, дополняется сельским туризмом.

Во-вторых, с 1 июля 2022 года комитет по туризму области наделяется новыми полномочиями по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также осуществлению регионального государственного контроля (надзора).

«Мы давно ждали этих новшеств на федеральном уровне. Современный экскурсовод – это многогранная творческая личность, Он должен обладать не только знаниями истории, культуры и искусства, совершенствовать иностранные языки, но и обладать грамотной речью, а зачастую, чувством юмора и артистизмом. И конечно для нас важно, чтобы наши экскурсоводы на высоком уровне могли представлять туристский потенциал Саратовской области. Для этого нами совместно с вузами будут разработаны новые программы повышения квалификации, в рамках новых полномочий сформированы специальные критерии их аттестации», – прокомментировала Виктория Бородянская.

Также на заседании комитета были рассмотрены вопросы инвестиционной поддержки предпринимателей в сфере туризма. Представлен весь комплекс мер, принятых и реализуемых на федеральном и региональном уровнях. Главы администраций Аткарского, Воскресенского, Хвалынского, Энгельсского районов поделились своим опытом по работе с инвесторами, реализующими проекты в сфере туризма.