Искусственное освещение установят на автоподъезде к Саратову

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Сегодня был заключен соответствующий контракт. Согласно ему завершить строительно-монтажные работы подрядчик должен до 3 декабря 2021г. Работы предполагают монтаж 233 опор и светильников.Освещение будет установлено на участке от бывшего КП ГАИ (Вольский тракт) до Зоринского путепровода.Проектом предусмотрен демонтаж существующих в настоящее время на отдельных участках опор освещения. Поэтому в период производства строительно-монтажных работ освещение на данном участке функционировать не будет. Кроме того, при производстве ряда работ, например, при монтаже световых опор, возможны затруднения движения транспорта. На отдельных участках потребуется закрытие одной полосы движения.Специалисты областного минтранса просят жителей отнестись с пониманием вынужденной мере и просят быть особенно внимательными в темное время суток на данном отрезке автомобильной дороги.