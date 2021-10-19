Дополнительные поезда из Саратова, Астрахани и Волгограда в Москву и обратно назначены со 2 по 8 ноября

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– №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 2 и 6 ноября в 23:30, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:35. В обратном направлении из Москвы данные поезда отправятся 3 и 7 ноября в 23:24 и прибудут в Саратов 4 и 8 ноября в 17:43;– № 5/6 Астрахань – Москва отправлением из Астрахани 2 и 6 ноября в 11:00, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 11:43. В обратном направлении из Москвы данные поезда отправятся 3 и 7 ноября в 18:13 и прибудут в Астрахань 4 и 8 ноября в 20:13;– №1/2 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 7 ноября в 15:51, прибытием в Москву 8 ноября в 9:30. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 8 ноября в 13:46 и прибудет в Волгоград 9 ноября в 7:45;– №15/16 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 2 и 6 ноября в 17:13, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:00. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 20:09 и прибудет в Волгоград 4 и 8 ноября в 16:52.Время отправления и прибытия поездов – местное.Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.***В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.