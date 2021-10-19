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Более 20 тысяч человек приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям»

Новости


Более 20 тыс. жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей приняли участие в профилактических мероприятиях в рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям», организованного ПривЖД.

Он предусматривал проведение различных акций, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Разъяснительная работа велась в формате бесед, уроков безопасности, экскурсий, мастер-классов и онлайн-лекций с демонстрацией тематических видеороликов.
С целью профилактики несчастных случаев в зоне движения поездов железнодорожники распространили около 5,5 тыс. тематических памяток. Вблизи травмоопасных участков Приволжской магистрали проводились совместные рейды с участием сотрудников транспортной полиции. В ходе данных мероприятий было задержано 77 нарушителей, переходивших железнодорожные пути в неустановленных местах.

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Сотрудники ПривЖД призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.
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