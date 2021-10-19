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HH.ru: Соискатели Саратовской области со средне-специальным образованием, как правило, ждут 30 000 рублей

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Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснили, какие запросы на работу и зарплату есть у соискателей со средне-специальным образованием.

Каждое пятое резюме обновленное/созданное с начала осени в Саратовской области принадлежит соискателю со средне-специальным образованием. 23% резюме приходится на профобласть «Начало карьеры, студенты», 17% - на сферу продаж, каждое десятое – на транспортно-логистическую сферу. Ещё 16% на административный и рабочий персонал (по 10% и 6% соответственно). Меньше всего доля людей со средне-специальным образованием среди страховщиков, юристов, а также госслужащих.

С небольшим перевесом женщин, имеющих среднее-специальное образование больше, чем мужчин (51% против 49%). Порядка 42% соискателей, окончивших техникум или колледж, уже имеют стаж работы от 6 лет и более, у каждого четвертого – нет опыта работы. Средние зарплатные ожидания соискателей, отучившихся в колледжах и техникумах, составляют 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по результатам опросов hh.ru для 39% опрошенных представителей российских компаний не важно наличие высшего образования у соискателей, а для 59% ко всему не интересно, диплом какого именно образовательного учреждения есть у соискателя. При этом в ходе недавнего опроса hh.ru работодатели отметили, что в 56% случаев они нуждаются в выпускниках и работниках, имеющих техническое образование, меньше всего спрос на данный момент среди опрошенных компаний на соискателей, имеющих художественное и физкультурное образование.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 54 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

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