Определена лучшая выставка школьного музея Саратовской области, посвященная Великой Отечественной войне

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Ребята и их педагоги представили экспозицию «Листок и голос надежды», которая рассказывает о подвиге Андрея Фомича Григоренко. До ухода на фронт он работал руководителем авиамодельного кружка, который открылся во Дворце пионеров города Саратова в 1933 году, учил ребят делать модели маленьких аэропланов, строить и запускать воздушных змеев. На фронте стал автором нескольких оригинальных конструкторских изобретений. За использование одного из них – воздушного змея для подъёма в воздух агитационного репродуктора – был награжден двумя орденами Красной Звезды. Дошёл до Берлина и поставил свою подпись на стене Рейхстага. После войны 30 лет работал во Дворце пионеров, обучая саратовских школьников авиамоделизму.Теперь команда школы станет участником 1-го Всероссийского форума школьных музеев, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 20 ноября 2021 года. В рамках мероприятия состоится церемония награждения, и каждой команде будет вручен памятный альбом с лучшими работами от всех регионов Российской Федерации. Всего же в творческом состязании участвовала 1181 команда из 85 регионов Российской Федерации. Более 100 работ получили высокие баллы. Однако, в соответствии с положением о конкурсе, в число победителей вошли по одной команде от каждого региона.С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса https://schoolvictorymuseum.ru/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-vystavku-shkolnykh-muzeev/