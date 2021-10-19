В Заполярье на полную мощность заработала модернизированная «Норникелем» Усть-Хантайская ГЭС

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Она является важной составляющей энергосистемы Норильского промышленного района, обеспечивающей электроэнергией жилищно-коммунальное хозяйство Норильска, Игарки и Дудинки, а также предприятия «Норникеля». Запуск полностью модернизированной ГЭС знаменует выполнение горно-металлургическим гигантом еще одного пункта своей масштабной программы по обновлению энергетической инфраструктуры и выпуску углеродно-нейтральных металлов.Каждый профильный советский справочник сообщает, что Усть-Хантайская ГЭС на реке Хантайка у поселка Снежногорск, спроектированная в начале 1960-х годов специалистами института «Ленгидропроект», была героически построена на территории вечной мерзлоты в критически сложных климатических условиях Крайнего Севера. Спустя более 40 лет тотальная техническая модернизация станции была осуществлена «Норникелем» в тех же суровых условиях, но с дополнительными объективными сложностями: ГЭС продолжала бесперебойно функционировать все 9 лет, в течение которых проводилась поэтапная замена ее семи гидроагрегатов. «Усть-Хантайская ГЭС является одним из ключевых элементов Таймырской энергосистемы, функционирующей в крайне сложных климатических условиях. Она является самой крупной северной гидроэлектростанцией в России и одной из самых северных в мире. Строители при реконструкции станции выполняли очень сложную задачу, в том числе и логистическую. Все работы осуществлялась на действующем объекте, что возлагало особую ответственность на строителей и работников станции. Замена гидроагрегатов ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании», — подчеркнул вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.Сложность проведенных работ отметил и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он уверен, что обновленная силами «Норникеля» ГЭС существенно повысит надёжность работы энергосистемы Таймыра. «Специалисты трудились в суровых климатических условиях Заполярья, на действующем объекте. Были использовали уникальные технологии и оборудование, изготовленное отечественными производителями. Модернизация позволила увеличить мощности и КПД станции, обеспечить энергобезопасность региона – Норильска и Таймыра в целом. Я хотел бы поблагодарить всех участников этого проекта», - заявил министр.По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, завершение «Норникелем» масштабного проекта по обновлению Усть-Хантайской ГЭС особенно значимо в свете того, что энергосистема Таймыра технологически полностью изолирована от ЕЭС России. «Это значимый результат, который окажет положительное влияние на устойчивость энергосистемы в этом изолированном, а значит сложном регионе нашей страны и Красноярского края. Он даст свой экологический эффект. Кроме того, модернизация Усть-Хантайской ГЭС создает энергетические предпосылки для наращивания экономической активности Таймыра», - считает глава региона.Отметим, что инвестиции «Норникеля» в модернизацию Усть-Хантайской ГЭС составили более 7,5 млрд рублей. Установка нового оборудования, срок эксплуатации которого составит не менее 50 лет, позволит компании увеличить мощность станции с 441 до 511 МВт, достичь максимальной годовой выработки 2,4 млрд кВт часов, а главное — датьрегиону еще один энергообъект, отвечающий всем современным техническим и экологическим требованиям.