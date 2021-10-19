Заполярный посёлок Тухард «перенесут» за пределы санитарно-защитной зоны

просмотров: 236

Она была проведена в соответствии с международным нормами с целью согласования жителями таймырского поселка Тухард их размещения за границами санитарно-защитной зоны производственного предприятия, в которой российским законодательством запрещено постоянное проживание.«Норникель» предложил решить проблему в соответствии с международными стандартами, содержащимися в Декларации ООН о правах коренных народов. В первую очередь, это касается ключевого права коренных народов на свободное, предварительное и осознанное согласие. Оно заключается в возможности представителей местных национальных общин давать или не давать свое согласие на осуществление проекта, затрагивающего интересы или территорию их традиционного проживания. В случае с Тухардом речь идёт согласии коренных народов на переезд за границы санитарно-защитной зоны.«Норникель» считает для себя крайне важным не только обеспечение северянам комфортных и безопасных условий проживания на новом месте, но и сохранение их привычного уклада жизни, традиционной среды, сохранения национальной идентичности. Вице-президентом «Норникеля» Андреем Грачевым подчёркивается необходимость уважительного отношения к малым народам Севера, сохранения традиционной атмосферы дружбы, доверия и взаимопомощи.