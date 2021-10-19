Фестиваль " Принцесса цирка" впервые пройдёт в рамках нацпроекта "Культура"

просмотров: 275

Это единственный фестиваль в мире, который подчёркивает роль женщины в цирковом искусстве. Поддерживая талантливых цирковых артисток, мы вносим свой вклад в будущее циркового искусства, в развитие всей отрасли, делаем инвестиции в будущее цирка.Под куполом Саратовского цирка выступят самые яркие, смелые и одарённые артистки. Зрители увидят 25 номеров – от воздушных и акробатических до дрессуры и клоунады. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков мира и эксперты из разных стран.Всего 6 представлений за 4 дня с 21 по 24 октября!