Творческая делегация из Энгельсского дома-интерната покорила жюри III Международного фестиваля «Руками женщины»

просмотров: 300

Мероприятие проводилось с соблюдением необходимых мер безопасности для предотвращения распространения COVID-19.Участницами фестиваля стали мастерицы в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежных государств - художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры и представители других творческих направлений. В числе почетных гостей в мероприятии приняли участие представители Армении, Абхазии, Ирака, Венгрии, Малайзии, Великобритании и другие.Энгельсский дом-интернат участвует в этом грандиозном фестивале искусства второй раз. В этом году учреждение представляло достижения сразу по нескольким творческим направлениям: живопись, текстильно-интерьерные куклы и художественная ковка. Свои работы представили проживающие дома-интерната – ребята с ментальными нарушениями и их наставники.Работы швейной мастерской «Умелица» представляла Марина Зацепилина. Девушка рассказала, что процесс создания текстильных кукол очень увлекательный, позволяет проявить свою фантазию и индивидуальность. В результате кропотливого труда получается уникальная вещь ручной работы в единственном экземпляре. Ни одна кукла не похожа на другую, каждая обладает собственной харизмой и характером.«Теперь мы создаем не только единичные экземпляры кукол, но и целые экспозиции, объединенные общей целью. Например, инсталляцию «А зори здесь тихие» подготовили по мотивам одноименного художественного фильма в память о героизме женщин в годы Великой Отечественной войны», - поделилась со слушателями Марина.Оригинальные куклы не могли оставить никого равнодушными и «разъехались» с фестиваля в разные уголки нашей большой страны.Представителей сильной половины заинтересовали работы мастеров слесарной мастерской дома-интерната, выполненные из металла методом холодной ковки: композиция со скрипкой и смычком «Мелодия металла», витые подсвечники и кружевные настенные панно. Особая гордость воспитанников мастерской - это точная копия мемориального комплекса первому космонавту в Энгельсском Парке покорителей космоса имени Ю.Гагарина. Эта композиция примет участие в выставочном проекте «С мечтой о космосе», который пройдет в Звездном городке в Доме космонавтики 19 октября.Надолго участники мероприятия останавливались около юной художницы Алины Масловой, которая работала над созданием новой картины. Талантливая девушка, страдающая тяжелой формой ДЦП, вдохновляла зрителей своим оптимизмом и умением создавать прекрасное. Надежда Лебедева, культуролог, художник, действительный член Академии народного искусства России, член Творческого Союза профессиональных художников, отметила творчество девушки: «Искренне восхищена. Каждая картина живая, полная и настоящая. Считаю, что у Алины большое будущее. Желаю ее таланту развиваться дальше и нести прекрасное людям». Посол Малайзии в России Dato’Bala Chandran, очарованный талантом девушки, приобрел ее картину, и теперь она будет украшать посольство в Москве.Программа фестиваля была очень насыщенной и интересной. Делегаты приняли участие в работе уникальной площадки «Женщина третьего тысячелетия», объединяющей женщин малого и среднего бизнеса России, Европы и Азии. Девушки, проживающие в доме-интернате, участвовали в модном показе Союза дизайнеров. Очень интересным стал мастер-класс по созданию украшений, проведенный художником-дизайнером, членом Ассоциации модельеров России, членом Московского Союза художников и Ассоциации Художников Декоративных Искусств Лидией Цховребовой.Заслуженным итогом и общим решением международного жюри стало награждение Энгельского дома-интерната для престарелых и инвалидов дипломом победителя III Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины».Руководитель Международного проекта «Руками женщины», президент РОО «Интернациональный Союз женщин», член Союза журналистов России, официальный коллаборатор Ассоциации деловых женщин средиземноморских стран Альфия Амирова, провожая делегацию, отметила: «Мы очень рады, что наше сотрудничество становится постоянным. Большое спасибо за ваше творчество. Надеемся, что и вы получили огромный опыт, научились новому и нашли интересные творческие идеи. Новых вам побед и достижений!».