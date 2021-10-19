Общественная организация морских пехотинцев «ТАЙФУН» провела мероприятия для детей

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В ходе автопробега представители организации побывали на могилах погибших морских пехотинцев в Воскресенском, Советском, Пугачевском, Красноармейском, Ершовском районах. Участники мероприятия провели благоустройство могил своих боевых товарищей, а также посетили родственников погибших. В средних учебных заведениях муниципальных районов области и Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса были проведены Уроки мужества.16 октября в Екатериновском районе был проведен Урок мужества. Для юных жителей Екатериновскго и Аткарского районов были представлены образцы оружия, продемонстрирована установка палатки, проведены соревнования по стрельбе из пневматических винтовок.Мероприятия прошли в рамках социального проекта «Новое поколение для военно-морского флота» получившего поддержку в рамках областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций. Проект реализуется в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.