19 октября 2021 ВТОРНИК
Новости
18:52 | 18 октября
Заполярный посёлок Тухард «перенесут» за пределы санитарно-защитной зоны
17:00 | 18 октября
HH.ru: 79% работников Саратовской области уверены, что их не уволят в ближайшее время
16:08 | 18 октября
Саратовская область сохраняет лидирующие позиции по намолоту зерна и производству подсолнечника
15:33 | 18 октября
В ближайшее время на платформе Co-Fi откроется раунд финансирования нового тиража поэтического сборника Павла Воли
15:15 | 18 октября
Водители стали чаще пассажиров соблюдать масочный режим
14:30 | 18 октября
Вячеслав Моше Кантор о новой стратегии ЕС по борьбе с антисемитизмом: «Наши опасения были услышаны»
14:24 | 18 октября
На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"
13:28 | 18 октября
Туристические сувениры Саратовской области вышли в финал Всероссийского конкурса
12:35 | 18 октября
Сотрудники Приволжской железной дороги проходят ревакцинацию от COVID-19
11:38 | 18 октября
Под Саратовом завершается ремонт дороги, ведущей к чудотворному источнику
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В ближайшее время на платформе Co-Fi откроется раунд финансирования нового тиража поэтического сборника Павла Воли

Новости
В ближайшее время на платформе Co-Fi откроется раунд финансирования нового тиража поэтического сборника Павла Воли

Раунд финансирования нового тиража поэтического сборника известного шоумена Павла Воли откроется на краудлендинговой платформе Co-Fi в ближайшее время. Сборник называется «Стихи. Мысли. Обрывки», а сам артист планирует выпустить 10 тыс. экземпляров книги в рамках нового тиража.

Первый тираж сборника разошелся в считанные дни, сообщил Воля, который также принял участие в рекламной кампании платформы Co-Fi.

По условиям заявки инвестируемые суммы не могут быть меньше 1 тыс. руб., а инвестор может рассчитывать на получение прибыли до 18% от общей суммы инвестиции. Залогом по обязательствам перед инвесторами Павел Воля определил свои права на музыкальные альбомы.

По условиям создателей платформы, здесь принимается в качестве залога интеллектуальная собственность – авторские и смежные права на музыкальный и видео-продукт: заложить тут можно принадлежащие клиенту права на кинофильм, стихи или музыку к музыкальному произведению, созданный компанией или блогером видеоконтент и т. д.

Председатель правления платформы Co-Fi Александр Сухотин считает её весьма эффективным и доступным способом привлечения финансовых средств участниками индустрии развлечений на производство нового продукта с использованием наиболее доступного для них залога – интеллектуальной собственности. Краудлендинг является доступным для работников творческих профессий, производящих интеллектуальный продукт в сфере музыки, кино или блогинга, всех уровней таланта, раскрученности, узнаваемости и т.д. Сотрудничество в работе платформы Co-Fi делает творца успешным бизнесменом независимо от наличия способностей и опыта деятельности в данной сфере.