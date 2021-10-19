В ближайшее время на платформе Co-Fi откроется раунд финансирования нового тиража поэтического сборника Павла Воли

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Первый тираж сборника разошелся в считанные дни, сообщил Воля, который также принял участие в рекламной кампании платформы Co-Fi.По условиям заявки инвестируемые суммы не могут быть меньше 1 тыс. руб., а инвестор может рассчитывать на получение прибыли до 18% от общей суммы инвестиции. Залогом по обязательствам перед инвесторами Павел Воля определил свои права на музыкальные альбомы.По условиям создателей платформы, здесь принимается в качестве залога интеллектуальная собственность – авторские и смежные права на музыкальный и видео-продукт: заложить тут можно принадлежащие клиенту права на кинофильм, стихи или музыку к музыкальному произведению, созданный компанией или блогером видеоконтент и т. д.Председатель правления платформы Co-Fi Александр Сухотин считает её весьма эффективным и доступным способом привлечения финансовых средств участниками индустрии развлечений на производство нового продукта с использованием наиболее доступного для них залога – интеллектуальной собственности. Краудлендинг является доступным для работников творческих профессий, производящих интеллектуальный продукт в сфере музыки, кино или блогинга, всех уровней таланта, раскрученности, узнаваемости и т.д. Сотрудничество в работе платформы Co-Fi делает творца успешным бизнесменом независимо от наличия способностей и опыта деятельности в данной сфере.