Вячеслав Моше Кантор о новой стратегии ЕС по борьбе с антисемитизмом: «Наши опасения были услышаны»

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Стратегия ЕС по борьбе с антисемитизмом, представленная на прошлой неделе Европейской комиссией, опирается на три основных вектора работы: предотвращение и борьба с любыми формами антисемитизма, защита и развитие еврейской жизни в ЕС, а также просветительская деятельность, образование, исследования и сохранение памяти о Холокосте.Данная стратегия, рассчитывают эксперты, позволит ЕС возглавить глобальную борьбу с антисемитизмом. Европейская комиссия уже призвала всех членов ЕС, государственные институты и гражданское общество подтвердить свою приверженность строительству будущего ЕС, свободного от антисемитизма.По мнению президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше, этот «беспрецедентный и жизненно важный документ» в будущем станет дорожной картой для борьбы с антисемитизмом в Европе и мире. Что касается самой стратегии, то, уверен президент ЕЕК, она является своеобразным обязательством перед всеми евреями Европы – обязательством в том, что еврейская жизнь в Европе и её будущее будут поддерживаться как неотъемлемая часть европейского будущего.«Как глава организации, обеспечивающей политическое представительство всех еврейских общин Европы, я рад, что ЕС принял во внимание наши озабоченности и рекомендации и мы готовы оказать полное содействие в реализации этой важной стратегии», - добавил Вячеслав Моше Кантор.Реализация Стратегии будет проходить до 2030 года. В этот период особенное внимание будет уделяться укреплению безопасности еврейских общин, в том числе мерами дополнительного финансирования и поддержки в обеспечении охраны общинных зданий и синагог, а также дополнительной подготовке сотрудников судебных и правоохранительных органов по вопросу антисемитизма. ЕС также намерен контролировать собственное финансирование проектов в третьих странах, чтобы средства ЕС не использовались для продвижения и разжигания ненависти и насилия. Помимо этого, в Европе будет открыт новый центр исследования современного антисемитизма, еврейской жизни и культуры, а все государства должны будут принять единое определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте, если этого ещё не сделано.«Борьба с антисемитизмом является краеугольным камнем для обеспечения полноценной жизни евреев в Европе, — убеждён Вячеслав Моше Кантор. — Этот документ и участие лиц самого высокого уровня, работающих в этой области – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, зампредседателя Маргаритиса Схинаса и координатора по борьбе с антисемитизмом Катарины фон Шнурбайн – ясно демонстрируют, что слова воплощаются в действия».