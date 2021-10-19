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На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"

Новости
На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"

Развитие культуры здорового образа жизни - один из приоритетов Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»). Для вовлечения сотрудников в спортивное движение и поддержания их хорошей физической формы на заводе реализуется корпоративная программа «Энергия жизни».

Октябрь для работников предприятия и членов их семей ознаменовался проведением фестиваля спорта. Сотрудники НПЗ и их дети приняли участие в турнире по мини-футболу «Отцы и дети». Помимо популярной игры, участники получили возможность проверить свои силы в различных эстафетах. На соревнованиях все продемонстрировали хорошую физическую подготовку, а на самом празднике царила атмосфера спортивного азарта. В финале турнира футболисты из числа спортсменов заводской команды устроили начинающим спортсменам мастер-класс по владению мячом, технике передачи и защиты.

Самым юным участником турнира оказался Максим Ларшин. Шестилетний мальчик вовсю посещает тренировки по футболу и соблюдает спортивный режим.

Спортивная составляющая Саратовского НПЗ не ограничивается футболом. Здесь действующие команды по хоккею, волейболу, баскетболу, перетягиванию каната и легкой атлетике. Приверженцы ЗОЖ состязаются в гиревом спорте и толкании ядра, настольном теннисе и шахматах. Более девятисот работников Общества занимаются в спортивных залах и клубах города.

В разное время года на заводе проводятся «Дни здоровья», мероприятия «Мама, папа, я - спортивная семья». Спортивная сборная Саратовского НПЗ принимает участие в Летних и Зимних спортивных играх НК «Роснефть». На Летних спортивных играх НК «Роснефть» в городе Рязань в этом году сборная команда Саратовского НПЗ завоевала «серебро». Также второе место она заняла среди команд предприятий Саратовской области в региональном этапе всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни».

- Занятия спортом стали моим образом жизни! - признается оператор технологических установок Саратовского НПЗ Александр Журавлев. - Я с шести лет занимался футболом, играл в составе нашей заводской команды. Сыну сейчас 6 лет, и он тоже увлечен футболом. Мы занимаемся зарядкой, летом катаемся на велосипеде, зимой – на коньках и лыжах. Для занятий спортом нет определенного времени года, надо постоянно поддерживать здоровье и заряжаться энергией спорта.

Дипломы, кубки и медали с корпоративной символикой стали памятными подарками для победителей и участников Фестиваля спорта. Еще в каждой семье появилась большая настольная игра в футбол для товарищеских встреч с детьми и друзьями.

На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"
На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"