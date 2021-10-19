Саратовская область сохраняет лидирующие позиции по намолоту зерна и производству подсолнечника

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К сегодняшнему область лидирует по намолоту зерна в Приволжском федеральном округе и занимает 8 место по стране. Аграриями региона собрано 3,4 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 2 млн 74 тыс. га (95% от плана).В 11 муниципальных районах - Аркадакском, Ртищевском, Самойловском, Аткарском, Екатериновском, Калининском, Петровском, Ершовском, Энгельсском, Перелюбском и Балаковском – намолочено более 100 тыс. тонн зерна. Балаковский район перешагнул отметку в 100 тыс. тонн в минувшие выходные. Отметка в 200 тыс. тонн пройдена в Балашовском и Пугачевском районах.Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в Правобережье: Балашовском (31,2 ц/га), Турковском (29,0 ц/га), Энгельсском (22,5 ц/га), Советском (19,6 ц/га) муниципальных районах.Всего по итогам года планируется собрать 3,8 млн тонн зерна, что достаточно для обеспечения внутренних потребностей области в продовольственном зерне, семенах и зернофураже, а также обеспечения сырьем пищевой и перерабатывающей промышленности.Кроме этого, область продолжает сохранять лидирующую позицию по производству подсолнечника как в ПФО, так и в России. На сегодня убрано 71% площадей или 1 млн 67 тыс. га. Наивысшая урожайность отмечена в Правобережных районах: Аркадакском (18,8 ц/га), Романовском (17,3 ц/га), Турковском (16,5 ц/га); в Левобережных: в Советском (11,6 ц/га), Ивантеевском (12,0 ц/га), Духовницком и Пугачевском (11,1 ц/га).Также область лидирует в Приволжском федеральном округе по урожайности сахарной свеклы и показывает один из лучших результатов в России. Уборка сахарной свеклы ведется в 5 свеклосеющих районах, убрано 49 % площадей или 4,2 тыс. га, накопано 196 тыс. тонн.На полях области завершается уборка овощных культур и картофеля, завершена уборка бахчевых, продолжается уборка поздних сортов яблок. Продолжается уборка поздних сортов яблок.Завершены сев озимых зерновых культур и заготовка кормов.