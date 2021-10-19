HH.ru: 79% работников Саратовской области уверены, что их не уволят в ближайшее время

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Как оказалось, жители региона чувствуют себя достаточно уверенно и их настроения более позитивны, чем средние показатели по стране. К примеру, индекс стабильности на текущем месте работы составил 0,46*, когда в целом по России он равняется 0,42*.79% работников Саратовской области сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы, 18% заявили об обратном. Остальные затруднились ответить.«Меньше других опасаются сокращений представители сферы искусства, развлечения, масс-медиа, специалисты научно-образовательной и ИТ сфер. С другой стороны, представители сферы маркетинга и продаж более других на рынке труда ощущают угрозу увольнения в ближайшее время», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.Стоит отметить, что настроения соискателей региона относительно угрозы увольнения в предыдущем квартале были на том же уровне. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71%. Среди других регионов Поволжья в рейтинге по уверенности на текущей работе Саратовская область заняла 5 место.* Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.