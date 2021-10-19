19 октября 2021 ВТОРНИК
Новости
18:52 | 18 октября
Заполярный посёлок Тухард «перенесут» за пределы санитарно-защитной зоны
17:00 | 18 октября
HH.ru: 79% работников Саратовской области уверены, что их не уволят в ближайшее время
16:08 | 18 октября
Саратовская область сохраняет лидирующие позиции по намолоту зерна и производству подсолнечника
15:33 | 18 октября
В ближайшее время на платформе Co-Fi откроется раунд финансирования нового тиража поэтического сборника Павла Воли
15:15 | 18 октября
Водители стали чаще пассажиров соблюдать масочный режим
14:30 | 18 октября
Вячеслав Моше Кантор о новой стратегии ЕС по борьбе с антисемитизмом: «Наши опасения были услышаны»
14:24 | 18 октября
На Саратовском НПЗ прошел турнир по мини-футболу "Отцы и дети"
13:28 | 18 октября
Туристические сувениры Саратовской области вышли в финал Всероссийского конкурса
12:35 | 18 октября
Сотрудники Приволжской железной дороги проходят ревакцинацию от COVID-19
11:38 | 18 октября
Под Саратовом завершается ремонт дороги, ведущей к чудотворному источнику
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Туристические сувениры Саратовской области вышли в финал Всероссийского конкурса

Новости


Палата ремесел Саратовской области представила регион на престижном Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», финал окружного этапа которого прошел 11-13 октября в Перми.

В нем соревновались авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею. Всего в финал окружного этапа было отобрано 453 изделия из 12 регионов Приволжья.

Саратовская область представила 21 туристическое изделие.

Первые места по итогам финального отбора получили сувенир «Дока», выполненный мастерами Светланой Белоноговой и Александром Осокиным, сувенир к фестивалю «Вольская уха» Алевтины Кондрашкиной и брелок «Холодильник Саратов» Руслана Юмаева.

Также первое место получила Елена Пименова из Духовницка, самостоятельно представлявшая на состязании работу «Берестушка».

Дипломы за второе место в различных номинациях получили Сергей Анохин, Сергей Валеев, Александр Еремин и Александр Осокин.

Третье место завоевало керамическое панно, деревянные магниты Анны Лаврушиной и сувенир «Кружечка Саратов» Сергея Анохина.

Три сувенира были допущены в финал Всероссийского конкурса без присвоения мест. Их авторы - Алевтина Кондрашкина (г. Вольск), Светлана Белоногова и Александр Осокин (Саратов).

В общей сложности во Всероссийский финал конкурса вышли 11 сувениров от мастеров Саратовской области. Финал пройдет в Саранске ориентировочно в декабре.

Справка:

Конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова - председателя Правления ФРОС Region PR, при информационной поддержке Ростуризма. Деятельность Палаты ремесел ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».