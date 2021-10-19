Туристические сувениры Саратовской области вышли в финал Всероссийского конкурса

просмотров: 349

В нем соревновались авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею. Всего в финал окружного этапа было отобрано 453 изделия из 12 регионов Приволжья.Саратовская область представила 21 туристическое изделие.Первые места по итогам финального отбора получили сувенир «Дока», выполненный мастерами Светланой Белоноговой и Александром Осокиным, сувенир к фестивалю «Вольская уха» Алевтины Кондрашкиной и брелок «Холодильник Саратов» Руслана Юмаева.Также первое место получила Елена Пименова из Духовницка, самостоятельно представлявшая на состязании работу «Берестушка».Дипломы за второе место в различных номинациях получили Сергей Анохин, Сергей Валеев, Александр Еремин и Александр Осокин.Третье место завоевало керамическое панно, деревянные магниты Анны Лаврушиной и сувенир «Кружечка Саратов» Сергея Анохина.Три сувенира были допущены в финал Всероссийского конкурса без присвоения мест. Их авторы - Алевтина Кондрашкина (г. Вольск), Светлана Белоногова и Александр Осокин (Саратов).В общей сложности во Всероссийский финал конкурса вышли 11 сувениров от мастеров Саратовской области. Финал пройдет в Саранске ориентировочно в декабре.Справка:Конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова - председателя Правления ФРОС Region PR, при информационной поддержке Ростуризма. Деятельность Палаты ремесел ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».