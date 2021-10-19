Сотрудники Приволжской железной дороги проходят ревакцинацию от COVID-19

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В настоящее время прививку от COVID-19 сделали около 26 тыс. работников подразделений ПривЖД, включая дочерние и зависимые общества. Доля вакцинированных сотрудников достигла 71,3%.Вакцинация железнодорожников ведется в прививочных кабинетах учреждений «РЖД-Медицина» в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием. При хранении и транспортировке вакцины обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи».Для иммунизации сотрудников, работающих на удаленных станциях, организуются выезды автомотрис с оборудованным прививочным кабинетом.