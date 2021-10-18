Памяти Владимира Ивановича Страхова

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Его профессиональная жизнь неразрывно была связана с Саратовским государственным педагогическим институтом имени К. Федина и Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского.В течение 30 лет он возглавлял кафедру психологии пединститута, преподавал психологию будущим педагогам разных факультетов, специальностей и профилей; его яркие лекции будут вспоминаться многим поколениям студентов факультета психолого-педагогического и специального образования, а также факультета психологии СГУ.Владимир Иванович останется в нашей памяти как яркий, продуктивный, убеждённый учёный-психолог, автор более 1000 научных публикаций – статей, монографий, тематических сборников. В поле его научных интересов лежали вопросы психологии внимания, педагогической психологии, психологии спорта, литературного, музыкального и иных видов творчества. Он был верным хранителем, продолжателем, выразителем традиций своего отца – известного отечественного учёного, основателя Саратовской психологической школы Ивана Владимировича Страхова.В.И. Страхов стал учредителем и многолетним организатором ежегодной международной психологической конференции «Страховские чтения», которая объединяла не только психологов и педагогов, но и представителей самых разных профессиональных сообществ Саратова, России и других стран. Помимо собственных научных работ, как редактор и составитель многих коллективных монографий и сборников он открывал путь в науку заинтересованным молодым учёным. Он взрастил, научил работать, делился опытом, поддерживал и продвигал многих своих молодых коллег, которые долгие годы будут нести благодарную память о своём Учителе.Владимир Иванович был ярким образцом, к сожалению, уходящего поколения настоящей саратовской интеллигенции – он был широко образован, одарён во многих сферах жизни: как спортсмен и поборник активного и здорового образа жизни, как самобытный и талантливый художник, как истинный ценитель поэзии, музыки и театра. Он был общительным человеком, который с лёгкостью и радостью устанавливал и долгие годы поддерживал неформальные отношения со многими учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля и, конечно, Саратова.Саратовский государственный университет, факультет психолого-педагогического и специального образования, факультет психологии СГУ, коллеги и ученики В.И. Страхова выражают глубочайшие соболезнования родным и близким.Выезд к месту отпевания 18 октября в 12.30 от 12 корпуса СГУ.