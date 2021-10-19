Под Саратовом завершается ремонт дороги, ведущей к чудотворному источнику

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Ремонт первого участка протяженностью 11,2 км был начат ещё в 2020 г. В прошлом году в нормативное состояние дорожники привели 6 км, в этом – завершаются работы на участке 5,2 км. Процент готовности объекта составляет 90%. Дорожникам необходимо выполнить работы по обустройству съездов и обочин, установке дорожных знаков.На втором участке протяженностью почти 10 км завершены основные строительно-монтажные работы. Специалисты готовят документы к приемке объекта.Вместе с председателем общественного совета Балашовского МР специалисты областного минтранса и дирекции транспорта и дорожного хозяйства выехали на дорогу «Балашов - Романовка». Местные жители рассказали о значимости данной дороги. Помимо того, что в Пинеровском МО имеется крупный сахарный завод, на котором трудятся жители из Балашова, на территории ещё одного села – Лопатино – находится чудотворный источник. «В с. Лопатино находится родник, освященный в честь великомученицы Параскевы Пятницы. Сюда регулярно приезжают православные, чтобы набрать воды. С 1998 года возобновлена традиция ежегодных крестных ходов к святому источнику: сначала от жд переезда, а через десять лет крестный ход стал начинаться от Балашовского храма Архангела Михаила. Так что эта дорога очень важна», - сообщили местные жители.