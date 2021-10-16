В городе Аткарске состоялась церемония перезахоронения останков солдата Великой Отечественной войны

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Останки Николая Любезнова 1913 года рождения, уроженца города Аткарска Саратовской области, были обнаружены в ходе поисковых работ в рамках «Вахты памяти» на территории Республики Крым силами членов Крымской республиканской поисково-патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна». Личность погибшего установлена по солдатскому медальону.В церемонии перезахоронения приняли участие родственники погибшего, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов, заместитель министра по делам территориальных образований области Александр Милованов, глава Аткарского муниципального района Виктор Елин, председатель Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Усков.Виталий Шустов в своем выступлении отметил, что прошло 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих пор остаются незахороненные участники тех страшных событий. Более 600 000 саратовцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся, 74 000 пропали без вести. Сегодня мы принимаем на Аткарской земле солдата Великой Отечественной войны, уроженца Саратовской области – Любезнова Николая Михайловича, который погиб в Крыму. Событие грустное, но в тоже время мы рады, что прах нашего земляка наконец обретет покой на родной Саратовской земле. Приятно осознавать, что семья будет знать, где покоятся их родной человек. Для каждой российской семьи это очень важно: знать и помнить».Родственники поблагодарили Правительство области, главу Аткарского муниципального района Виктора Елина и членов Крымской республиканской поисково-патриотической ассоциации общественных организаций «Отчизна» за их большую и нужную работу, которую они делают, за их неравнодушие и патриотизм.