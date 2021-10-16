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Solid дал старт публичному запуску глобального платежного провайдера для компаний из Центральной и Восточной Европы

Новости
Solid дал старт публичному запуску глобального платежного провайдера для компаний из Центральной и Восточной Европы


Старт публичному запуску глобального платежного провайдера для компаний из Центральной и Восточной Европы дал Solid. Платформа работает с PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, Alipay, WeChat Pay, электронными кошельками и другими платежными методами, обрабатывая платежи как с банковских карт, так и с альтернативных платежных методов. Solid позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 году запланировано обработать платежей на общую сумму $1 млрд.

Компания сотрудничает с 40+ банками-эквайерами в Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, поддерживая более 100 платежных методов в рамках одного сервиса. Solid делает упор в своей деятельности на содействии интернет-компаниям с офисами, основателями и командами из Центральной и Восточной Европы, строящим бизнесы с платной моделью монетизации или основанным на продаже услуг и товаров онлайн, работающим на рынках Европы, США, Латинской Америки и Азии.

В отличие от Stripe и Adyen, компания Solid может предоставить индивидуальный подход каждому клиенту, отметил Юрий Алексеев, СЕО и основатель Solid. По его словам, компания хорошо понимает, с какими проблемами встречаются стартапы, так как имеет опыт запуска глобальных продуктов. Юрий Алексеев обозначил главную цель Solid как помощь предпринимателям и командам из Центральной и Восточной Европы строить успешные интернет-компании по всему миру.

Юрий Алексеев ранее работал в должности финансового директора Genesis – одной из крупнейших продуктовых IT-компаний Центральной и Восточной Европы. Из нее вышли и другие основатели Solid. В 2016 году команда новой компании предложила клиентам новый продукт для получения оплаты онлайн. Сегодня Solid располагает комплексом сервисов, помогающих компаниям легко и быстро принимать карточные и альтернативные способы оплаты по всему миру.