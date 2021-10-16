прием заявок на Всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества»

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Он проходит среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Участники представят системы подготовки кадров, которые есть в их компаниях. Речь идет о привлечении будущих сотрудников из колледжей и вузов, погружении в работу предприятия, обмене опытом между новыми и более опытными специалистами.В 2021 году конкурс проходит в четырех номинациях:∙«Наставничество в области повышения производительности труда»∙«Наставничество в профессиональном развитии молодежи»∙«Наставничество в профессиональном самоопределении»∙«Наставничество в области прорывных технологий».Подать заявку могут победители в одной или нескольких номинациях регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества», который прошел в 2020 или 2021 году.С 15 по 29 октября нужно отправить заявку либо на адрес nastavnik.pro@economy.gov.ru, либо в региональное ведомство, которое проводило местный этап конкурса. Форма заявки на сайте: https://www.economy.gov.ru/material/news/startoval_priem_zayavok_na_vserossiyskiy_etap_konkursa_luchshie_praktiki_nastavnichestva.html.В письмо нужно вложить документ, подтверждающий победу в региональном этапе, материалы с исчерпывающим описанием наставнических практик и другие пояснительные документы: презентации, ссылки на видеоматериалы, фотографии.Также нужно прикрепить соглашение на обработку персональных данных. Если материалы превышают 10 Мб, то документы можно залить в облако, а по почте прислать ссылку.Ранее состоялся региональный этап конкурса. На него подали 512 заявок из 53 регионов страны. Более 200 победителей могут принять участие в федеральном отборе.Работы участников оценит экспертное жюри из «Газпрома», X5 Group, Rockwool «Роснефти», «Татнефти», «Сибура», «Мегафона», «Федерального центра компетенций», «Ворлдскиллс Россия», «Росмолодежи» и «Российского государственного социального университета». Победителей в середине ноября наградит министр экономического развития Максим Решетников.Конкурс проводят с 2019 года среди предприятий национального проекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.