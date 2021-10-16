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Музей Федина готовится к открытию выставки «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров»

Новости


22 октября в Государственном музее К.А. Федина открывается выставка «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров».

Это уже третья выставка за четверть века, посвященная писателю. Не случаен такой интерес к творчеству этого непростого для чтения классика. К.А. Федин не раз обращался к роли «философии, движении мысли, розданной героям» Достоевского. Об этом он размышлял в своих публицистических произведениях, письмах друзьям и ученым. Эти рукописи, а также письма самого Ф.М. Достоевского будут экспонироваться на предстоящей выставке.

Все эти годы продолжается художественное прочтение и осмысление творчества писателя. Не остались в стороне и саратовские художники-графики. Среди них были Е.И. Бочаров (1947-2021), У. Объедкова-Рябова, Л. Гвоздю. У каждого автора свой мир героев Достоевского, свои индивидуальные художественные приемы, но всех их объединяет любовь к творчеству русского классика.

Выставка будет работать до 22 ноября 2021 года.