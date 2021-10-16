16 октября 2021 СУББОТА
Новости
23:08 | 15 октября
В Ассамблею петровских музеев объединились более 100 учреждений из 31 региона РФ
18:57 | 15 октября
В городе Аткарске состоялась церемония перезахоронения останков солдата Великой Отечественной войны
18:18 | 15 октября
Solid дал старт публичному запуску глобального платежного провайдера для компаний из Центральной и Восточной Европы
17:00 | 15 октября
прием заявок на Всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества»
16:10 | 15 октября
SuperJob: В Саратове каждый третий житель хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом
15:17 | 15 октября
Музей Федина готовится к открытию выставки «Ф.М. Достоевский глазами художников и коллекционеров»
14:21 | 15 октября
Стратегическая сессия по поиску инновационных проектов для ОАО «РЖД» пройдёт в Саратове с 19 по 20 октября
13:28 | 15 октября
В Саратове открыли первую в области стелу в честь медработников
12:35 | 15 октября
В лесхозе Саратовской области показали весь процесс заготовки леса от сухостоя до готовой доски
11:48 | 15 октября
Начались гастроли Ивановского театра кукол в Саратове
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Стратегическая сессия по поиску инновационных проектов для ОАО «РЖД» пройдёт в Саратове с 19 по 20 октября

Новости


С 19 по 20 октября в Саратове пройдёт стратегическая сессия в рамках масштабной программы по поиску инновационных проектов «VOLGA IRON STATION».

Проект организован Приволжской железной дорогой и венчурной компанией YellowRockets с целью поиска перспективных технико-технологических решений для ОАО «РЖД». Мероприятие пройдёт в образовательном центре «Точка кипения» Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.

В ходе мероприятия будут организованы рабочие группы с участием представителей региональных вузов, предприятий, сотрудников дирекций и структурных подразделений ПривЖД. Участники сформулируют инновационные запросы и обсудят возможности их реализации. Наиболее перспективные проекты будут дорабатываться и готовиться к внедрению в ОАО «РЖД».

Подать заявку на участие в мероприятии можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/233878.

Приглашаем журналистов принять участие в освещении стратегической сессии, которая начнётся во вторник в 9:00 по адресу: Саратов, ул. Политехническая, 77. Аккредитация по телефону: +7-929-772-87-74 (Вандышева Светлана Владимировна)