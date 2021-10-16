Стратегическая сессия по поиску инновационных проектов для ОАО «РЖД» пройдёт в Саратове с 19 по 20 октября

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Проект организован Приволжской железной дорогой и венчурной компанией YellowRockets с целью поиска перспективных технико-технологических решений для ОАО «РЖД». Мероприятие пройдёт в образовательном центре «Точка кипения» Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.В ходе мероприятия будут организованы рабочие группы с участием представителей региональных вузов, предприятий, сотрудников дирекций и структурных подразделений ПривЖД. Участники сформулируют инновационные запросы и обсудят возможности их реализации. Наиболее перспективные проекты будут дорабатываться и готовиться к внедрению в ОАО «РЖД».Подать заявку на участие в мероприятии можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/233878.Приглашаем журналистов принять участие в освещении стратегической сессии, которая начнётся во вторник в 9:00 по адресу: Саратов, ул. Политехническая, 77. Аккредитация по телефону: +7-929-772-87-74 (Вандышева Светлана Владимировна)