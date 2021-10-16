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В Саратове открыли первую в области стелу в честь медработников

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Вчера на территории Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева состоялось торжественное открытие первой в регионе стелы, посвященной медицинским работникам в знак благодарности за их самоотверженный труд.

Композиция носит название «Открытое сердце» и установлена рядом с Доской почета лечебного учреждения. На ней выбиты все профессии медицинских работников. А в основании монумента стоит земной шар. Украшают памятник три стальных тюльпана. Инициаторами ее установки стали представители депутатского корпуса. На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя регионального правительства Роман Грибов, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, первый заместитель председателя Саратовской областной Думы Алексей Антонов, работники и ветераны больницы во главе с главврачом учреждения Евгением Ковалевым, депутаты и общественники.

Роман Грибов поблагодарил врачей за спасение жизней людей в непростой эпидемиологической обстановке. Алексей Антонов отметил, что стела была названа «Открытое сердце» в честь самоотверженного труда всех медицинских работников в период пандемии.

«Эта стела усиливает чувство значимости учреждения, которое по праву является высшей школой. Стела - маленький кусочек памяти о каждом, кто работает сейчас и кого уже нет с нами», - сказал на открытии министр здравоохранения Олег Костин.

Евгений Ковалев напомнил, что полтора года назад весь мир столкнулся с ранее неизвестной болезнью. «Врачи всех специальностей, медицинские сестры, санитарочки, водители скорой помощи – целая армия людей, встав на передовую в борьбе с коронавирусом, вошли в «красную зону». Спасибо всем участникам мероприятия за поддержку и внимание к медицинским работникам – людям с открытыми сердцами», - отметил Ковалев.

После теплых слов, сказанных в адрес медицинских работников, мероприятие завершилось возложением цветов.