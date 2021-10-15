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Начались гастроли Ивановского театра кукол в Саратове

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13 октября в Саратове стартовали гастроли Ивановского областного театра кукол. Гастроли организованы в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи». Гастроли продлятся до 17 октября.

Спектакли проходят на сцене Саратовского театра кукол «Теремок». Гости из Иванова представили юным зрителям одни из лучших постановок театра: «Карлсон, который живёт на крыше», поставленный лауреатами высших театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой софит» режиссером Петром Васильевым и художником Алевтиной Торик из Санкт-Петербурга, спектакли «Три медведя», «Три поросёнка», «Заяц, Лиса и Петух».

Артисты из Иванова провели в Саратове уже четыре показа спектаклей. Впереди ещё три гастрольных дня. 15 октября в 11:00 и в 18:00 зрители увидят спектакль «Заяц, Лиса и Петух», 16 октября в 10:00 будет показан спектакль «Три медведя», в 15:00 и 18:00 «Заяц, Лиса и Петух». 17 октября в 10:00 и 13:00 малыши посмотрят спектакль «Три медведя», в 18:00 — «Карлсон, который живёт на крыше».

Гастрольный проект носит обменный характер – саратовские артисты уже выступили на сцене Ивановского театра кукол со спектаклями «38 попугаев», «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове», «Клочки по закоулочкам», «Весёлая школа или Чудеса из портфеля».