15 октября 2021 ПЯТНИЦА
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Саратовская область – на втором месте в ПФО в обрабатывающей промышленности

Новости


В этом году индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли составил 122,9%, превысив общероссийский уровень на 17,6 процентных пункта и средний уровень по Приволжскому федеральному округу - на 14,9 процентных пункта.

Об этом сообщил на расширенном заседании регионального совета саратовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Мероприятие состоялось на площадке АО «НПП «Алмаз»

На заседании Андрей Архипов рассказал об итогах деятельности и ожидаемых результатах работы предприятий промышленности Саратовской области в 2021 году.

В обрабатывающих производствах наша область заняла второе место среди регионов ПФО, причем отрыв от лидера - Ульяновской области - составил всего 1,7 процентных пункта.

Динамика роста индекса промышленного производства и объёма отгрузки положительно повлияли на исполнение консолидированного бюджета области.

«Минпромторг России рассчитывает, что по итогам текущего года темп роста обрабатывающей промышленности сохранится на уровне не менее 104%. Мы надеемся, что динамика в регионе в обрабатывающих производствах будет существенно выше поставленного параметра (по крайней мере, больше на 5 - 6 процентных пунктов)», - сказал Андрей Архипов.