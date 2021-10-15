Саратовская область – на втором месте в ПФО в обрабатывающей промышленности

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Об этом сообщил на расширенном заседании регионального совета саратовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Мероприятие состоялось на площадке АО «НПП «Алмаз»На заседании Андрей Архипов рассказал об итогах деятельности и ожидаемых результатах работы предприятий промышленности Саратовской области в 2021 году.В обрабатывающих производствах наша область заняла второе место среди регионов ПФО, причем отрыв от лидера - Ульяновской области - составил всего 1,7 процентных пункта.Динамика роста индекса промышленного производства и объёма отгрузки положительно повлияли на исполнение консолидированного бюджета области.«Минпромторг России рассчитывает, что по итогам текущего года темп роста обрабатывающей промышленности сохранится на уровне не менее 104%. Мы надеемся, что динамика в регионе в обрабатывающих производствах будет существенно выше поставленного параметра (по крайней мере, больше на 5 - 6 процентных пунктов)», - сказал Андрей Архипов.