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В Саратовской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в торговых объектах

Новости


14 октября прошел рейд по соблюдению масочного режима на предприятиях потребительского рынка Октябрьского района, в котором приняли участие сотрудники министерства экономического развития области, администрации города Саратов и представители полиции. Проверяющие посетили рынок «Арига», магазин «Гроздь», магазин «Магнит семейный» и пекарню.

Несмотря на то, что в указанных объектах потребительского рынка покупателям предлагаются бесплатные одноразовые маски, граждане игнорируют установленные ограничения. В ходе рейда составлено четыре протокола, из них - 1 на продавца рынка Арига, 3 протокола - на покупателей в других проверенных объектах торговли.

Обращаем внимание, что профилактические мероприятия, направленные на проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых объектах будут продолжены.

За несоблюдение требований Роспотребнадзора нарушители будут привлечены к административной ответственности. Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за несоблюдение масочного режима, предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Общие требования к работе организаций во время пандемии новой коронавирусной инфекции можно посмотреть на сайте Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по ссылке: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php.