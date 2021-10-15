Поездки в плацкартных вагонах в октябре можно совершить со скидкой 30%

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Совершить поездку можно в период с 1 по 30 октября 2021 года. Скидка будет действовать при условии оформления билета не позднее, чем за 2 дня до даты отправления поезда включительно.Список поездов, не включенных в акцию, а также условия ее проведения размещены на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».Предложение не распространяется на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.