Платформа .РУС позволит преодолеть глубокий цивилизационный кризис

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Человечество сейчас входит в глубокий цивилизационный кризис. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть новости. Этот кризис грозит мировым хаосом. Глобальные перемены в ближайшие годы неизбежны. А мир и интернет меняются вместе!Чтобы успешно преодолеть этот период, нужны новые идеи и новые решения. Это касается и России: мы не можем больше жить на старом багаже, рассчитывая на уже ставшую привычной стабильность.Будущее строится уже сейчас. Каждый может это делать в своей сфере деятельности.Концепцию будущего нашей страны представил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своих статьях, опубликованных в "Парламентской газете".Начнём с того, что домен .РУС — это платформа мирового русскоязычного сообщества, то есть всех говорящих на русском языке. Он не ограничен ни государственными, ни национальными рамками. В этом его отличие от .RU и .РФ. И в этом его соответствие соборности — одному из важнейших аспектов русской идеи. Русская цивилизация включает в себя все народы и религии, но при этом сохраняет единые нравственные и культурные ценности.Теперь о проектах России будущего.В статье «Время больших решений» Ильницкий пишет, что Россия должна будет отойти от модели, при которой большая часть ресурсов концентрируется в мегаполисах, тогда как огромные просторы нашей страны остаются невостребованными. Роль мегаполисов снизится, будут активнее развиваться небольшие города, будет построено много новых населённых пунктов, например, в Сибири.Мы уже к этому готовимся. В зоне .РУС уже действуют поддомены мск.рус, спб.рус и многие другие. В них каждый гражданин России может уже сейчас освоить – то есть сделать своим – интернет, бесплатно получив имя и персональный сайт на портале МИР.РУС. Это — основа инфраструктуры интернета будущего, которая будет развиваться по мере развития городов и регионов России.В той же статье Ильницкий формулирует идеологию России будущего. Приведём только некоторые её положения, которые имеют прямое отношение к домену .РУС:· переход на мобилизационную экономику и частичное закрытие от распадающегося глобального мира (зона .РУС — это интернет освоенный нами!);· государство берёт под свой контроль экономическое, информационное и географическое пространство страны (платформа .РУС управляется из России и не подвержена информационно-идеологическим и киберугрозам);· сборка «русского мира» — возвращение и вовлечение в страну соотечественников, проживающих за рубежом (как мы уже говорили, .РУС – мировая платформа русскоязычного интернет-сообщества).Подведём итоги: платформа .РУС – это освоение мирового интернета под суверенитетом России, инфраструктура её независимости от внешних влияний. Развитие своегоинформационного пространства. Идея, овладевшая массами, становится материальной. Бесплатная платформа МИР.РУС предопределит наше будущее.