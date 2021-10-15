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Платформа .РУС позволит преодолеть глубокий цивилизационный кризис

Новости
Платформа .РУС позволит преодолеть глубокий цивилизационный кризис

Платформа МИР.РУС — прообраз интернета будущего, который мы строим уже сейчас. Звучит слишком громко? Но у нас есть основания утверждать это.

Человечество сейчас входит в глубокий цивилизационный кризис. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть новости. Этот кризис грозит мировым хаосом. Глобальные перемены в ближайшие годы неизбежны. А мир и интернет меняются вместе!

Чтобы успешно преодолеть этот период, нужны новые идеи и новые решения. Это касается и России: мы не можем больше жить на старом багаже, рассчитывая на уже ставшую привычной стабильность.

Будущее строится уже сейчас. Каждый может это делать в своей сфере деятельности.

Концепцию будущего нашей страны представил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своих статьях, опубликованных в "Парламентской газете".

Начнём с того, что домен .РУС — это платформа мирового русскоязычного сообщества, то есть всех говорящих на русском языке. Он не ограничен ни государственными, ни национальными рамками. В этом его отличие от .RU и .РФ. И в этом его соответствие соборности — одному из важнейших аспектов русской идеи. Русская цивилизация включает в себя все народы и религии, но при этом сохраняет единые нравственные и культурные ценности.

Теперь о проектах России будущего.

В статье «Время больших решений» Ильницкий пишет, что Россия должна будет отойти от модели, при которой большая часть ресурсов концентрируется в мегаполисах, тогда как огромные просторы нашей страны остаются невостребованными. Роль мегаполисов снизится, будут активнее развиваться небольшие города, будет построено много новых населённых пунктов, например, в Сибири.

Мы уже к этому готовимся. В зоне .РУС уже действуют поддомены мск.рус, спб.рус и многие другие. В них каждый гражданин России может уже сейчас освоить – то есть сделать своим – интернет, бесплатно получив имя и персональный сайт на портале МИР.РУС. Это — основа инфраструктуры интернета будущего, которая будет развиваться по мере развития городов и регионов России.

В той же статье Ильницкий формулирует идеологию России будущего. Приведём только некоторые её положения, которые имеют прямое отношение к домену .РУС:

· переход на мобилизационную экономику и частичное закрытие от распадающегося глобального мира (зона .РУС — это интернет освоенный нами!);

· государство берёт под свой контроль экономическое, информационное и географическое пространство страны (платформа .РУС управляется из России и не подвержена информационно-идеологическим и киберугрозам);

· сборка «русского мира» — возвращение и вовлечение в страну соотечественников, проживающих за рубежом (как мы уже говорили, .РУС – мировая платформа русскоязычного интернет-сообщества).

Подведём итоги: платформа .РУС – это освоение мирового интернета под суверенитетом России, инфраструктура её независимости от внешних влияний. Развитие своего

информационного пространства. Идея, овладевшая массами, становится материальной. Бесплатная платформа МИР.РУС предопределит наше будущее.