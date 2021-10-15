Молодое поколение в России формирует рост спроса на растительные продукты питания
Круглый стол «Будущее растительной продукции на евразийском пространстве» состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии.
Одним из участников мероприятия стала Валерия Родина, исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе. Она рассказала о результатах исследования ВЦИОМ о восприятии населением растительной продукции, проведенного в России по заказу отраслевого объединения.
Как показало исследование, большинство населения России знает о наличии растительной продукции на рынке, отметила Валерия Родина. И использование термина «растительное мясо» или «растительное молоко» в заблуждение потребителей не вводит. Из чего производятся растительные продукты, и что они из себя представляют, большинство опрошенных жителей разных регионов страны хорошо осознают. В связи с этим эксперт подчеркнула: если будут использоваться по отношению к растительным продуктам какие-то другие термины, потребитель, наоборот, будет введен в заблуждение.
По итогам исследования сделаны и такие выводы: в России рост спроса на растительные продукты питания формирует молодое поколение, а также потребители растительной продукции сосредоточены не только в Москве – их география достаточно широка.