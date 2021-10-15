Молодое поколение в России формирует рост спроса на растительные продукты питания

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Одним из участников мероприятия стала Валерия Родина, исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе. Она рассказала о результатах исследования ВЦИОМ о восприятии населением растительной продукции, проведенного в России по заказу отраслевого объединения.Как показало исследование, большинство населения России знает о наличии растительной продукции на рынке, отметила Валерия Родина. И использование термина «растительное мясо» или «растительное молоко» в заблуждение потребителей не вводит. Из чего производятся растительные продукты, и что они из себя представляют, большинство опрошенных жителей разных регионов страны хорошо осознают. В связи с этим эксперт подчеркнула: если будут использоваться по отношению к растительным продуктам какие-то другие термины, потребитель, наоборот, будет введен в заблуждение.По итогам исследования сделаны и такие выводы: в России рост спроса на растительные продукты питания формирует молодое поколение, а также потребители растительной продукции сосредоточены не только в Москве – их география достаточно широка.