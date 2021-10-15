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Министр культуры России Ольга Любимова поздравила концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» с юбилеем

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Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» областной филармонии имени Шнитке отмечает свое 30-летие. Коллектив был создан в 1991 году по инициативе профессора Саратовской консерватории Анатолия Селянина. Первый концерт состоялся 9 октября 1991 года.

Знаменитый саратовский оркестр поздравила министра культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«За годы своего существования оркестр стал истинным музыкальным брендом Саратовской культуры. Уникальный творческий коллектив был создан в период растущего интереса к возрождению духовой музыки по инициативе заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Анатолия Дмитриевича Селянина. Именно он заложил основу высококачественного звучания, которое с годами совершенствовалось и развивалось.

Сотрудничество с музыкантами высочайшего уровня сформировало особый, узнаваемый творческий почерк оркестра, который принес коллективу широкую известность не только в России, но и за рубежом. Важно, что сегодня команда не останавливается на достигнутом, расширяет репертуар и покоряет новые профессиональные вершины», - говорится в поздравительном адресе министра культуры.