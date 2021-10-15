«Финансирование на обеспечение жильем многодетных надо увеличить в 2 раза»

просмотров: 479

В 2021-2022 годах на эти цели планировалось выделить 178 млн рублей. Но, как только начала решаться эта проблема, количество семей в очереди увеличилось. Володин предложил увеличить и объем финансирования, чтобы решить квартирный вопрос многодетных как можно быстрее.«Постараюсь сделать все, для того чтобы у нас эта программа заработала, чтобы она была эффективной. Для нас это большая ответственность, чтобы многодетные семьи имели все необходимое и чувствовали поддержку со стороны государства», – отметил Вячеслав Володин.