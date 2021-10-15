Бывший детсад саратовского авиазавода могут вернуть к работе

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Саратовчанка посетовала, что помещения используются не по прямому назначению. Речь шла в том числе о садике бывшего авиазавода на Огородной, 193б.Центр управления регионом обработал комментарий и передал в работу администрации Саратова. В ответ чиновники сообщили: здание осмотрели, чтобы определить – можно ли его использовать под детсад.«Здание находится в удовлетворительном состоянии, отсутствуют следы деформаций и разрушений на несущих конструкциях, не нарушена целостность кровли. В процессе эксплуатации после 1994 года произведена перепланировка внутренних помещений. Здание может быть использовано для размещения детского сада после ремонта (реконструкции) в целях приведения в соответствие с современными санитарными, пожарными, строительными требованиями и нормами по специально разработанному проекту», - резюмировали специалисты администрации.