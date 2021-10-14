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Саратовские специалисты старше 50 лет стали призерами национального чемпионата «Навыки мудрых»

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На прошлой неделе проходил финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых».

Он был организован для профессионалов в возрасте 50 лет и старше по мировым стандартам движения WorldSkills Russia. Более 300 конкурсантов из 62 российских регионов проверяли свои профессиональные умения. Чтобы дойти до национального финала, они прошли отбор в рамках чемпионатов «Навыки мудрых» регионального уровня.

Напомним, что движение WorldSkills Russia реализуется по нацпроекту «Образование» и дает возможность лидерам отраслей и образовательным организациям обменяться передовыми методами работы в сфере профобразования. Ранее, в марте 2021 года, в области проходил VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). На протяжении нескольких дней не только школьники и студенты, но и специалисты старше 50 лет проходили серьезные испытания по 9 компетенциям.

В финале национального чемпионата Саратовскую область представляли шесть конкурсантов, занявшие лидирующие места в региональном чемпионате по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Графический дизайн», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ».

Соревнования проходили на площадках с современным оборудованием на базе Саратовского областного педагогического колледжа, Саратовского архитектурно-строительного колледжа, Вольского технологического колледжа, Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума, Балаковского промышленно-транспортного техникума им. Н.В. Грибанова. А выполнение всех конкурсных заданий транслировалось в Центр управления соревнованиями (Новосибирская область). 115 главных и оценивающих экспертов чемпионата в режиме реального времени следили за ходом выполнения конкурсных заданий и оценивали работу финалистов.

По итогам национального чемпионата в компетенции «Сварочные технологии» бронзовым призером стал Блинов Евгений Николаевич, («Балаковоатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт»), а Гридневу Валентину Ивановичу (Марксовский политехнический колледж) присвоен медальон за профессионализм по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«В своем опыте я не сомневался, надеялся на высокие позиции. Мой стаж работы газоэлектросварщиком уже больше 42 лет. Свою профессию люблю и стараюсь участвовать в таких конкурсах. Они позволяют и себя проверить, и с экспертами в отрасли познакомиться», – поделился впечатлениями от соревновательных дней Евгений Блинов.

Справочно

Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет, школьников до 16 лет, специалистов категории 50+. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование». Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.