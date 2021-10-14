ООО «КВС» заплатит «Водостоку» почти миллион рублей за незаконный слив сточных вод

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Так, МУП «Водосток» обеспечивает работу системы ливневой канализации и водоотвода на территории Саратова. Предприятие обслуживает свои сети, поддерживая их в рабочем состоянии, а также пресекает попытки их незаконного использования.Так, представители МУП «Водосток» обратились в Арбитражный суд Саратовской области, чтобы взыскать с ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» средства неосновательного обогащения за счет незаконного использования муниципальной собственности.Причиной стал незаконный слив сточных вод в ливнеотводящие коллекторы Саратова в период с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 года.На прошлой неделе суд вынес решение по делу, удовлетворив требования муниципального предприятия. Согласно проведенной экспертизе, с ООО «КВС» взыскано 726 тысяч рублей в пользу МУП «Водосток».