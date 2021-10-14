Фильм «Яков Тейтель. Глава Саратов» стал призером конкурса видеороликов «Еврейская Россия»
Саратовское областное еврейское религиозное общество получило награду за третье место на Всероссийском конкурсе видеоработ «Еврейская Россия» за фильм «Яков Тейтель. Глава Саратов».
Конкурс проводился Российским еврейским конгрессом и на нем было представлено 50 работ со всей страны.
Фильм был снят в рамках проекта «Яков Тейтель в Саратове: юрист, просветитель, филантроп», который реализовывался в течение 2020-2021 годов при поддержке Фонда Президентских грантов.
В рамках проекта проведена большая исследовательская работа – в архивах, музеях, библиотеках найдены уникальные документы, обнаружены новые, интересные, значимые факты биографии Тейтеля.
В 1904–1911 годах Яков Тейтель был членом саратовского Окружного суда, стоял во главе многих местных культурных и благотворительных обществ. Он внес огромный вклад в развитие гражданского общества: используя личный авторитет, он ходатайствовал за людей, оказавшихся в бедственном положении.