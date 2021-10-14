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Фильм «Яков Тейтель. Глава Саратов» стал призером конкурса видеороликов «Еврейская Россия»

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Саратовское областное еврейское религиозное общество получило награду за третье место на Всероссийском конкурсе видеоработ «Еврейская Россия» за фильм «Яков Тейтель. Глава Саратов».

Конкурс проводился Российским еврейским конгрессом и на нем было представлено 50 работ со всей страны.

Фильм был снят в рамках проекта «Яков Тейтель в Саратове: юрист, просветитель, филантроп», который реализовывался в течение 2020-2021 годов при поддержке Фонда Президентских грантов.

В рамках проекта проведена большая исследовательская работа – в архивах, музеях, библиотеках найдены уникальные документы, обнаружены новые, интересные, значимые факты биографии Тейтеля.

В 1904–1911 годах Яков Тейтель был членом саратовского Окружного суда, стоял во главе многих местных культурных и благотворительных обществ. Он внес огромный вклад в развитие гражданского общества: используя личный авторитет, он ходатайствовал за людей, оказавшихся в бедственном положении.
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