Фильм «Яков Тейтель. Глава Саратов» стал призером конкурса видеороликов «Еврейская Россия»

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Конкурс проводился Российским еврейским конгрессом и на нем было представлено 50 работ со всей страны.Фильм был снят в рамках проекта «Яков Тейтель в Саратове: юрист, просветитель, филантроп», который реализовывался в течение 2020-2021 годов при поддержке Фонда Президентских грантов.В рамках проекта проведена большая исследовательская работа – в архивах, музеях, библиотеках найдены уникальные документы, обнаружены новые, интересные, значимые факты биографии Тейтеля.В 1904–1911 годах Яков Тейтель был членом саратовского Окружного суда, стоял во главе многих местных культурных и благотворительных обществ. Он внес огромный вклад в развитие гражданского общества: используя личный авторитет, он ходатайствовал за людей, оказавшихся в бедственном положении.