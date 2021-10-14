В отношении ПАО «Т Плюс» и нескольких управляющих организаций объявлены предостережения

просмотров: 422

Установлено, что горячее водоснабжение жильцам предоставляется с ненадлежащими параметрами по адресам:- ул. Шелковичная, д. 151;- ул. им. Горького А.М., д. 16/20;- ул. Высокая, д. 36;- 1-й Станционный пр., д. 10;- ул. Соколовая, д. 44/62;- ул. Советская, д. 64/70;- ул. Политехническая, д. 31/41;- ул. Наумовская, д. 39, 31/37, 41;- ул. Комсомольская, д. 17;- ул. им. Академика Навашина С.Г., д. 32;- ул. им. Разина С.Т., д. 14;- ул. им. Вавилова Н.И., д. 9/117.Кроме того, допущено подтопление подвалов по адресам:- Мирный пер., д. 17 (ООО «УК «Источник»);- пр. Строителей, д. 52 (ООО «АТСЖ»);- Интернациональный пр., д. 5 (ООО УК «Быт-Сервис»);- 1-й пр. Скоморохова, д. 19 (ООО «УК «Сфера»).Также, не проводится уборка дворовых территорий и подъездов по адресам:- ул. Щорса, д. 12А (ООО УК «Новая»);- ул. Высокая, д. 19 (ЖСК «Ракета»);- Санаторный пр., д. 7А (ООО «Благоустройство»).В отношении ПАО «Т Плюс» и управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в случае неисполнения которых ресурсоснабжающая и управляющие организации будут привлечены к административной ответственности.