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В отношении ПАО «Т Плюс» и нескольких управляющих организаций объявлены предостережения

Новости
В отношении ПАО «Т Плюс» и нескольких управляющих организаций объявлены предостережения

Вчера, 13 октября, сотрудниками комитета по ЖКХ проведены плановые осмотры по соблюдению организациями обязательных требований при предоставлении коммунальных услуг и при содержании общего имущества в домах.

Установлено, что горячее водоснабжение жильцам предоставляется с ненадлежащими параметрами по адресам:

- ул. Шелковичная, д. 151;

- ул. им. Горького А.М., д. 16/20;

- ул. Высокая, д. 36;

- 1-й Станционный пр., д. 10;

- ул. Соколовая, д. 44/62;

- ул. Советская, д. 64/70;

- ул. Политехническая, д. 31/41;

- ул. Наумовская, д. 39, 31/37, 41;

- ул. Комсомольская, д. 17;

- ул. им. Академика Навашина С.Г., д. 32;

- ул. им. Разина С.Т., д. 14;

- ул. им. Вавилова Н.И., д. 9/117.

Кроме того, допущено подтопление подвалов по адресам:

- Мирный пер., д. 17 (ООО «УК «Источник»);

- пр. Строителей, д. 52 (ООО «АТСЖ»);

- Интернациональный пр., д. 5 (ООО УК «Быт-Сервис»);

- 1-й пр. Скоморохова, д. 19 (ООО «УК «Сфера»).

Также, не проводится уборка дворовых территорий и подъездов по адресам:

- ул. Щорса, д. 12А (ООО УК «Новая»);

- ул. Высокая, д. 19 (ЖСК «Ракета»);

- Санаторный пр., д. 7А (ООО «Благоустройство»).

В отношении ПАО «Т Плюс» и управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в случае неисполнения которых ресурсоснабжающая и управляющие организации будут привлечены к административной ответственности.