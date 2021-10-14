Гандболисты "СГАУ-Саратов" выиграли у ставропольской команды "Виктор" в эмоциональном и нервной игре

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Причин этому было несколько. Для саратовцев прежде всего сегодняшний соперник - команда, которая в прошлом году не позволила осуществиться мечте, а именно завоеванию медалей чемпионата. Для ставропольцев, и непосредственно нового главного тренера "викторианцев", Константина Валерьевича Игропуло, это матч стал дебютным в такой роли. Также на матч пожаловали гости самого высокого ранга, а именно губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев, министр молодёжной политики и спорта Саратовской области Абросимов Александр Владимирович и президент гандбольного клуба "СГАУ-Саратов", Николай Иванович Кузнецов.Какой из факторов мог повлиять на осторожное начало игры, можем только догадываться. Тем не менее за пять стартовых минут матча команды лишь по одному разу смогли поразить ворота соперников. Тут опять же стоит отметить действия вратарей и непосредственно саратовского "космоса" Станислава Третынко. Быстрее вошли в игру наши гости, которые смогли создать себе преимущество в два мяча. Однако стоит заметить, что в этот период "чёрно-желтые" имели несколько удалений подряд. Тайм-аут, взятый Алексеевым, после десяти игровых минут, должен был взбодрить нашу команду. Не известно, что сказал наставник "аграриев" за эту минуту своим игрокам, но игра начала складываться по сценарию хозяев площадки. Голы Андрея Трофимца, Тамерлана Мусаева (который провёл свой лучший матч в этом сезоне за "СГАУ-Саратов", реализовав 8 из 8 своих бросков - прим. автора), Владислава Размаева, Сергея Болотин и сейвы Станислава Третынко позволили "волжанам" переломить ход неудачно складывающегося матча и выйти вперёд. Заведённые, "аграрии" принялись развивать свой успех и наращивать преимущество. Вторую пятнадцатиминутку "чёрно-жёлтые" выиграли 7:2, что позволило уйти на перерыв с комфортным преимуществом в пять мячей 14:9.Командам предстояло провести на площадке ещё 30 минут, а это значит, что говорить о лёгкой победы для саратовцев говорить было ещё рано. Перестрелка в начале второй половины матча оставляла разрыв в пять мячей неизменным. После чего вновь своё веское слово сказал вратарь сборной России Станислав Третынко. Три сейва за четыре минуты 77 номера "аграриев" сдвинули с отметки разрыв в пять мячей. Благодаря действиям в рамке ворот Станислава Третынко и голы Александра Рыжкова, Ивана Некрасова, Владислава Размаева, Тамерлана Мусаева и Артёма Пономарёва позволили увеличить отрыв до неприличной разницы 25:17. По сути саратовцам оставалось не расслабиться до конца игры и довести этот матч до победы, что они и сделали. Тренерский штаб, в свою очередь смог дать игровое время игрокам, которые большую часть матча провели на скамейке запасных. Итог матча, волевая, желанная и очень эмоциональная победа "СГАУ-Саратов" 31:26, за которую болельщики одарили свою любимую команду щедрой порцией аплодисментов.СГАУ-Саратов: Третынко - 12/28 (42%), Никабадзе - 2/12 (16%)Мусаев - 8/8, Размаев - 4/4, Некрасов - 4/7, Пономарёв - 3/10, Нанов - 3/5, Рыжков - 3/7, Измайлов - 3/3, Трофимец - 2/2, Болотин - 1/3, Ухваркин - 0/1, Бубен, Филимоненко, Глебов, Елистратов", - сообщает пресс-атташе ГК "СГАУ-Саратов" Игорь Орешин.