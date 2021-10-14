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Получить разрешение на добычу пушных животных в этом году можно будет раньше

Новости


Специалисты охотничьего надзора начнут выдавать разрешения на добычу пушных зверей с 12 октября. Это сделано для того, чтобы не создавать очереди среди охотников.

К основным и популярным объектам охоты в «пушной сезон» относят зайца-русака, лисицу, корсака (левобережная популяция) и енотовидную собаку.

Открытие охоты в текущем году состоится 30 октября и продлится до 31 января 2022 года.

Ограничения на добычу пушных животных установлены следующие: зайца-русака за день охоты - не более 2, за сезон не более 10 особей, куницы лесной и каменной за сезон охоты можно добывать не более 2 особей, такие же ограничения касаются лесного хоря и американской норки.

В отношении других видов пушных животных нормы добычи не установлены.

Выдача разрешений на территорию общедоступных охотничьих ресурсов осуществляется по адресу комитета охотничьего хозяйства (Саратов, ул. Университетская, 45/51, кабинет 212) также разрешения можно получить у инспекторов Комитета в районах области и через МФЦ.

Стоимость разрешения не изменилась и составляет 650 рублей.

Телефон для справок: 8(8452) 51-22-48, 50-33-03.