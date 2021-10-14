Приволжская железная дорога обеспокоена ростом количества несчастных случаев в зоне движения поездов

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Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах и невнимательность.Для предотвращения несчастных случаев на полигоне дороги ведется строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.Для минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в детских садах, школах и других учебных заведениях.С целью профилактики детского травматизма в зоне движения поездов в сентябре сотрудники Приволжской магистрали провели ряд мероприятий в рамках профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям».***Напоминаем, железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, пролазить под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.