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В Саратове пройдет Международный фестиваль современного искусства «Арт-модерн»

Новости


С 14 по 16 октября в Саратове состоится IV Международный фестиваль современного искусства «Арт-модерн».

Фестиваль, проводимый раз в два года, в этом году расширит свои границы — охватит несколько видов искусства. На нем будут представлены лучшие достижения не только современного музыкального, а также театрального и изобразительного искусства.

В рамках программы фестиваля РОСИЗО/Саратов совместно с региональным отделением Союза художников России в фойе Большого зала Саратовской консерватории представит специальную выставку декоративно-прикладного искусства. Экспозиция построена на чередовании авторского гобелена и батика художников Ольги Кочетковой, Надежды Шитовой и Натальи Никифоровой. Также в Творческих студиях Союза художников России (ул. Кутякова, 18) будут работать мастерские «Батик. Симфония цвета — XXI век», (художники Надежда Шитова и Наталья Никифорова), «Современная пластика в дереве» (скульптор Николай Камышников) и «Современный гобелен» (творческое содружество «Летоплан», куратор Татьяна Боженко).

Ознакомиться с подробной программой фестиваля и зарегистрироваться на мастер-классы можно на сайте https://искусствосегодня.рф/рубрики/iv-арт-модерн.

Мероприятия будут проходить с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.