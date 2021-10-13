«Культурный марафон» в этом году будет посвящен кинематографу

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Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют. Организаторы проекта — министерство культуры Российской Федерации, министерство просвещения Российской Федерации и Яндекс.В рамках проекта школьники также смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.Материалы теста подготовили эксперты КиноПоиска вместе с методистами и экспертами образовательных проектов Яндекса. Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. Школьники узнают, за счет каких приемов создатели фильмов держат нас в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут все желающие — учителя, школьники, их родители. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы — Яндекс.Станции Лайт. Их получат 100 учителей и 500 учеников.