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Первая онлайн-конференция CoachConf.com для футбольных тренеров прошла в Москве

Новости
Первая онлайн-конференция CoachConf.com для футбольных тренеров прошла в Москве

Первая онлайн-конференция CoachConf.com для футбольных специалистов прошла в Москве.

В ней приняли участие свыше 500 тренеров детских, юношеских и взрослых команд из России, Украины, Беларуси и Казахстана. На мероприятии выступили эксперты из крупнейших клубов и футбольных ассоциаций мира.

В рамках онлайн-конференции прошли две панельные дискуссии, на которых состоялось обсуждение разработок стратегий и плана действий для организации работы команды с учетом характеристик отдельных игроков, теории и методикам тренировок, процессу отбора игроков и формированию состава команды.

СЕО и основатель SportUniver Ярослав Савин, комментируя CoachConf.com, заметил, что конференция объединила лучших российских и международных экспертов, позволила российским наставникам изучить проработки различных элементов игры тренеров клубных и сборных команд из Испании, Англии, Германии, Дании, Португалии, США, Катара, Китая и лучших российских экспертов, познакомиться с уникальным опытом подготовки футболистов. Участники конференции также оставили множество положительных отзывав о событии.