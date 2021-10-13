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Форум для педагогов «Сквозные образовательные траектории» состоится в Ялте

Новости
Форум для педагогов «Сквозные образовательные траектории» состоится в Ялте

В Ялте готовится к проведению Всероссийский форум «Сквозные образовательные траектории».

Поддержку мероприятию оказывают Министерство просвещения РФ и целый ряд партнеров, включая системообразующие организации сферы образования. Главная цель события – создание единого информационного пространства и условий для обнаружения и распространения успешных практик, способствующих устойчивому развитию и повышению качества общего образования.

Организаторы определили основные векторы работы Форума – проектная деятельность и цифровизация, непрерывное образование, культурное многообразие, социальное партнерство, здоровье. Запланировано свыше 70 мероприятий, среди которых круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы лучших педагогических практик, форсайты, разбор актуальных педагогических кейсов и многое другое. Педагоги смогут освоить творческие подходы к организации занятий для повышения мотивации и вовлечения учащихся, развить компетенции личной эффективности в части самопрезентации, коммуникаций, эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента. Предусмотрены также культурная и конкурсная программы. Все события будут транслироваться онлайн.

Участниками форума в очном формате станут более 200 педагогов из 50 регионов страны. В их числе представители ведущих федеральных научных и образовательных площадок в сфере развития образования, органов исполнительной власти субъектов РФ, руководителей и педагогов образовательных организаций. Для 10 тысяч работников образования будет обеспечена возможность бесплатного дистанционного участия.