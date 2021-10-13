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Исторический парк устраивает презентацию федерального мультимедийного проекта

Новости


Масштабный интерактивный проект по профориентации школьников стартует в октябре 2021 года в исторических парках по всей стране по поручению Президента РФ.

Новым оператором «Билета в будущее» стал Фонд Гуманитарных Проектов. Учащиеся общеобразовательных учреждений смогут в привычном для них игровом и познавательном формате и при помощи новейших мультимедийных технологий открыть для себя самые разные профессии и пройти профессиональные профориентационные пробы, предоставляющие детям системную модель взаимодействия в профессиональном самоопределении.

«Проект уникальный, потому что школьники абсолютно бесплатно смогут пройти и профориентационные диагностики, и профориентационные пробы, чтобы определить свою профессиональную траекторию. Россия — одна из немногих стран, которые могут проводить такие проекты», — рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Все активности и учебные материалы нового проекта разработаны при поддержке и содействии Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» и психологического факультета МГУ им. Ломоносова. Профориентационный квест по специализированной мультимедийной экспозиции будет проходить для организованных групп школьников под контролем педагогов-навигаторов.
В день презентации почетным гостям церемонии открытия, представителям СМИ и блогерам будут продемонстрированы возможности новой мультимедийной профориентационной экспозиции.
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