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Аграрный университет приглашает на День открытых дверей

Новости


Саратовский государственный аграрный университет проводит День открытых дверей 16 октября 12:00 в дистанционной форме.

В программе встречи запланированы выступления представителей администрации университета, деканов факультетов, приемной комиссии.

Вниманию абитуриентов будут представлены специальности и направления подготовки следующих факультетов: агрономический, инженерии и природообустройства, ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий и экономики и менеджмента.

На Дне открытых дверей расскажут актуальную информацию о реализуемых направлениях подготовки бакалавров, специалистов и программ магистратуры, об условиях обучения и дальнейшего трудоустройства, условиях поступления, учете индивидуальных достижений, целевом обучении, сроках работы приемной комиссии, необходимых документах и многое другое.

Для удобства общения в ходе работы Дня открытых дверей участники могут в чате задавать вопросы в онлайн-режиме. А также заранее прислать вопросы на электронную почту pk@sgau.ru или на вкладке «Вопросы ответственному секретарю».

Ссылка для участия: https://youtu.be/uwl1cP-TSZ8