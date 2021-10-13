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Саратовские учителя приглашаются к участию в Педагогическом диктанте-2021

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16 октября во всех регионах России в онлайн и офлайн форматах на площадках Центров просвещения «Россия – Моя История» и педагогических вузов пройдет первый Всероссийский педагогический диктант «Как думают дети».

Организаторами мероприятия выступают методический центр «Россия – Моя История» и министерство просвещения России.

Принять участие в Педагогическом диктанте сможет любой педагог, работающий в образовательных организациях страны с учениками всех возрастов. Участие в мероприятии даст возможность поделиться с коллегами своим профессиональным опытом, оценить свои компетенции и заняться саморазвитием. Оценивать работы приглашены порядка 300 экспертов.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в России. Его уникальность заключается в том, что, во-первых, поучаствовать сможет любой педагог страны, а во-вторых, диктант позиционирован как непредвзятая проверка профессиональных навыков. Он возрождает дух товарищеских соревнований, когда можно посостязаться и с коллегами, и с самим собой. В условиях пандемии мероприятие пройдет онлайн на платформе методического центра на базе «Россия – Моя История», – подчеркнул первый заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

По окончании Педагогического диктанта эксперты в сфере педагогики оценят работы участников, после чего будут объявлены победители.

Саратовские педагоги могут принять участие во Всероссийском педагогическом диктанте и подтвердить свое профессиональное мастерство в формате онлайн — для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке: http://Myhistory.center