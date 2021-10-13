Услугами общественного транспорта в этом году воспользовались более 125 миллионов пассажиров

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Тем не менее, перевозки воздушным и водным речным транспортом показали положительную динамику.Так, за 9 месяцев 2021 года через аэропорт «Гагарин» перевезено более 603 тыс. пассажиров или 103% к аналогичному периоду 2020 года.Через саратовский авиаузел на постоянной основе выполняют рейсы девять авиакомпаний по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Ереван, Тюмень, Уфа и Сургут.На международных направлениях работают авиакомпании «Red Wings», выполняющая рейсы в Анталию и Хургаду, а также авиакомпания Nordwind – с рейсами в Шарм Эль Шейх.В текущем году возобновлена реализация проекта по развитию межрегиональных авиационных перевозок по направлениям из Саратова в Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Махачкалу.Перевозки по данным направлениям осуществляются Авиакомпаниями «Азимут» и «Ред Вингс» с частотой полетов от 2 до 3 рейсов в неделю.Перевозки пассажиров водным транспортом в 2021 году осуществляются ЗАО «Пассажирское речное управление» по трём речным пригородным маршрутам «Саратов-Сосновка», «Саратов-Шумейка», а также «Хвалынск – Духовницкое».Данные направления пользуются большой популярностью у населения и являются очень востребованными у льготных категорий граждан.За период апрель-сентябрь 2021 года речным транспортом по пригородным маршрутам перевезено более 27 тыс. пассажиров, что составляет 139 % к аналогичному периоду прошлого года.Всего за отчетный период на территории Саратовской области всеми видами транспорта перевезено более 125 млн. пассажиров, что составляет 97% к аналогичному периоду прошлого года.